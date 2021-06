Scritta omofoba contro attivista, Valentino (Cgil): “Organizzare un pride a Catanzaro”

“C’è bisogno di un Pride a Catanzaro”. È l’invito mosso da Giuseppe Valentino, segretario generale Filcams Cgil Calabria annunciando che la Camera del lavoro “è pronta a fare la sua parte perché ciò si realizzi”.

L’appello arriva dopo l’atto vandalico che ha coinvolto Davide Sgró, attivista della comunità Lgbtq. Ignoti hanno infatti scritto parole omofobe sull’auto del giovane. (QUI)

“Questi “coraggiosi imbrattatori – scrive Valentino - meritano una risposta esemplare da parte della società civile che è impegnata a costruire un Paese rispettoso dei principi della Costituzione e dell’umanità. La discriminazione sessuale è un tema che purtroppo il sindacato conosce bene, poiché ha a che fare con il diritto al lavoro nel lavoro. Troppe le discriminazioni, le intolleranze nei confronti di donne e uomini che lavorano nei settori dei servizi e del turismo costretti a subire violenza verbale (che poi grazie a questi eroi imbrattatori della notte, facilmente può trasformarsi in violenza fisica) per via del loro orientamento sessuale”.

Per questo la strada da seguire per Valentino è quella di “colorare le strade del capoluogo per rispondere a chi sostiene che il Pride sia una carnevalata e che non abbiamo bisogno in questo nostro Paese di una forte legge contro le discriminazioni (il tanto agognato ddl Zan)”.