Stroncato da un malore sul campo di calcetto, muore mentre commemora fratello

Morte sul campo di calcetto per un ragazzo di 29 anni. È successo a Poggiomarino, nel napoletano, dove Giuseppe Parrino è stato colto da un malore mentre stava giocando una partita in occasione di un torneo organizzato in memoria del fratello Rocco, scomparso il 9 giugno del 2018.

Per il 29enne, calciatore con un passato alla Vigor Lamezia, non c’è stato nulla da fare, si è infatti accasciato a terra e ha perso i sensi.

Parrino aveva indossato le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra e Lamezia appunto, dove la comunità è addolorata. Attualmente era in forza nella squadra allenata da Massimo Costantino, con il breve periodo di Raffaele Novelli.