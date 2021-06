Ritiro candidatura Irto, Boccia arriva in Calabria

Francesco Boccia

Tappa calabrese per Francesco Boccia. Come annunciato da Enrico Letta, segretario del Partito democratico (QUI), il responsabile nazionale enti locali arriverà nella nostra regione per confermare la fiducia per il candidato “dimissionario” della coalizione del centro sinistra Nicola Irto.

Irto in un’intervista all’Espresso ha annunciato il ritiro dalla competizione elettorale (LEGGI), decisione che ha poi scatenato i tentativi da parte del partito di ricucire lo strappo. Così domani Boccia e il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, saranno a Lamezia e nel pomeriggio avvieranno un ciclo di incontri che partiranno proprio con un faccia a faccia con Irto.

A seguire ci sarà un confronto con il gruppo dirigente del partito e a seguire verrà riunito il tavolo delle forze di centrosinistra. Venerdì alle 12 si terrà una conferenza stampa nella sede regionale del Pd di Lamezia Terme.