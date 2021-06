Lido, cammina su muretto e scivola tra gli scogli. Messo in salvo un 15enne

Ha riportato diverse ferite un ragazzo di 15 anni scivolato dal muretto di delimitazione del primo braccio del porto di Catanzaro Lido.

Il giovane stava camminando quando è caduto tra gli scogli in un’intercapedine larga circa 60 centimetri e profonda qualche metro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina con il supporto di un'autoscala grazie alla quale hanno recuperato il 15enne, utilizzando anche una barella toboga e tecniche speleo alpino fluviale.

Il ragazzo è stato poi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.