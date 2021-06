Collettivo Femin: “Riaprite la neonatologia di Crotone”

“Riaprire la neonatologia di Crotone”, sono le parole dello striscione affisso davanti l’ospedale pitagorico dal collettino Femin cosentine in lotta. Questa mattina chiede dunque la riapertura del reparto a seguito della sua chiusura per mancanza di personale.

“Per chi non lo sapesse, le condizioni in cui versa l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone sono, da diverso tempo, molto gravi: il personale scarseggia, i reparti chiudono, le carenze di ogni tipo aumentano”, è scritto nel comunicato.

"Al contrario, mentre si bloccano le ordinarie attività pubbliche, la sanità privata diventa sempre più ricca ed efficiente in quanto è stata trasformata nell'unica alternativa sul territorio per le poche persone che se la possono permettere; per tutte le altre il diritto alla salute diventa sempre più un miraggio, giacché tendenza irreversibile di ogni partito ed amministrazione -locale e non- è stata quella di depotenziare il sistema sanitario pubblico, di anno in anno”.