Papanice, Pedace: “Area vicino il cimitero piena di spazzatura”

Lancia l’allarme Enrico Pedace, consigliere comunale di Crotone del gruppo ConSenso. E lo fa in merito alla situazione in cui versa viale Calabria nei pressi del cimitero di Papanice. Qui, come scrive Pedace, “dal 5 marzo 2021 non vengono raccolti gli ingombranti. Caduta nel vuoto è stata la diffida inoltrata la settimana scorsa e diretta al Sindaco. Papanice ricordiamo, oltretutto, non è dotata di isola ecologica”. Per questo si appella “al senso di umanità del sindaco” per risolvere la questione.

“L’accumulo di spazzatura in un luogo tanto particolare non ha mancato di favorire gli incendi e di recente se ne sono verificati di notevole gravità, al punto tale che a seguito degli stessi e nonostante il pronto intervento dei Vigili del fuoco, si sono prodotti danni al muro perimetrale del cimitero ed alla pubblica illuminazione”, prosegue il consigliere.

“Ai danni materiali soprattutto si aggiungono i danni ambientali e alla salute, ma forse ciò che maggiormente offende è la lesione della dignità di una comunità, l’insulto al culto dei morti, a dimostrazione che la cattiva amministrazione, non ha nulla di sacro”.