Catanzaro. Scritta omofoba su auto di attivista Lgbtq

Scritta omofoba sull’auto di Davide Sgrò, attivista catanzarese per i diritti della comunità Lgbtq. Questa mattina Sgrò ha trovato la scritta sulla sua auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione in cui vive.

Il ragazzo ha sporto denuncia contro ignoti, e ha deciso di affidare il proprio sdegno alla sua pagina Facebook: “Sono scosso, amareggiato. Non ho parole per questa persecuzione continua solo per la mia libertà di parola e di espressione. Non ho paura continuerò a parlare di omofobia”.

E a tutti coloro che hanno espresso solidarietà nei suoi confronti dice: “V ringrazio, scusate se non vi rispondo, ma mi sento male dentro perché non comprendo questa cattiveria”.