Covid. Torna a tre cifre il numero dei contagi: registrati 158 nuovi casi ed 1 decesso

Dopo un inizio settimana decisamente sotto tono, i contagi in Calabria tornano a salire ristabilendosi secondo la media delle scorse settimane. Trend positivo e casi complessivi in diminuzione, anche l’ultimo bollettino segna 158 nuovi contagi ed 1 decesso.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+52), seguita da quelle di Reggio Calabria (+41), di Vibo Valentia (+31), di Catanzaro (+24) e di Crotone (+10). Sono stati 874.092 i tamponi eseguiti su un totale di 802.206 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.377 (+53): casi attivi 6.481 (63 in reparto a Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 7 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.385 in isolamento domiciliare); 15.895 i casi chiusi (15.363 guariti, 532 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.556 (+41) e così distribuiti: casi attivi 1.033 (58 in reparto a Reggio Calabria; 17 in reparto a Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 953 in isolamento domiciliare); 21.523 i casi chiusi (21.205 guariti, 318 deceduti).

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.414 (+31) e gli attivi sono 214 (4 ricoverati, 210 in isolamento domiciliare); 5.200 i casi chiusi (5.110 guariti, 90 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.991 (+24) casi attivi sono 1.082 (24 in reparto a Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto al Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.044 in isolamento domiciliare); 8.909 i casi chiusi (8.770 guariti, 139 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati sono 6.423 (+10), gli attivi sono 335 (18 in reparto; 317 in isolamento domiciliare); 6.088 i casi chiusi (5.994 guariti, 94 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 62 casi attivi e 342 casi chiusi, tutti guariti.