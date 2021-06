Reggio Calabria, consegnate le medaglie al merito della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, numerose onorificienze al merito sono state riconosciute a diversi cittadini reggini, che si sono contraddistinti per le loro azioni. La cerimonia, svoltasi in maniera sobria e nel rispetto delle normative anti contagio, ha visto partecipare diversi esponenti delle forze dell’ordine assieme ad alcuni cittadini.

Riconoscimento posumo per Carmine Ferraro, militare internato morto nel 1945, al quale è stata riconosciuta la medaglia d’onore alla memoria ed al merito della Repubblica Italiana, consegnata dal prefetto Massimo Mariani al figlio Gabriele Ferraro.

L’onorificienza di grande ufficiale al merito è stata assegnata Giuseppe Priolo, ex prefetto; quella di commendatore al merito a Santo Salvatore Rogolino, ingegnere e dirigente generale dei Vigili del Fuoco; il titolo di ufficiale al merito invece è stato conferito ad Antonio Ranieri, contrammiraglio e direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, e ad Alessandro Magro, colonnello e comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Numerosi i titolo di cavaliere al merito distribuiti nel corso della mattinata: l’onoreficienza è stata riconosciuta a Pasquale Staropoli, vice capo di gabinetto del Ministero del Lavoro; Antonio Crucitti, vice commissario di Polizia; Raffaele La Bella, sostituto commissario di Polizia; Emilio Boccuzzo e Giuseppe Scilipoti, entrambi ispettori superiori della Polizia; Giuseppe Iachino, vice ispettore della Polizia; Gregorio Martino, sovrintendente capo di Polizia; Maurizio Ferraro, ispettore superiore di Polizia; Carlo Suraci, ex sovrintendente capo in pensione; Rosario Scotto di Carlo, maggiore dei Carabinieri; Antonino Creaco, luogotenente speciale dei Carabinieri; Francesco Albanesi e Aldo Monaco, entrambi marescialli capo dei Carabinieri; Renzo Romeo, maresciallo dei Carabinieri, Carlo Macis, vice brigadiere dei Carabinieri; Francesco Serino, ex luogotenente speciale dei Carabinieri in pensione; Pasquale Femia, luogotenente speciale della Guardia di Finanza; Rocco Prestipino, sottocapo di prima classe speciale della Guardia Costiera; Paola Surace e Marianna Rosaria Amaretti, entrambe sovrintendente capo della Polizia Metropolitana; Carmelo Giovanni Milana, dirigente medico dell’Asp reggina; Giuseppe Antonio Licordari, medico chirurgo; Salvatore Michele Gagliano, Felice Presto e Carlo Antonio Raffa, questi ultimi pensionati.

Hanno presenziato la consegna delle onoreficienza, oltre al prefetto reggino Massimo Mariani, anche il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il direttore marittimo Antonio Ranieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Maurizio Cintura, il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini ed il questore Bruno Megale.