Crotone, Rossi e Daniele (Lega): “Fiducia nel commissario, serve cambiamento nel partito”

Nicola Daniele e Gennaro Rossi

“La Lega non è il partito dei poteri forti come qualcuno calunniosamente ha scritto nelle scorse settimane, e non deve essere neanche il partito ad uso e costume di una o due persone”. Questa la netta presa di posizione degli esponenti della Lega provinciale di Crotone, Gennaro Rossi e Nicola Daniele, che intervengono a gamba tesa sull’espulsione di Giancarlo Cerrelli e della consigliera Marisa Luana Cavallo.

“Mente altri preferivano le polemiche sterili e il dileggio, noi siamo già partiti con una campagna tesseramenti in molti comuni della provincia, e non solo nella città di Crotone” ricordano i due appartenenti alla segreteria. “A breve inaugureremo la nuova sede provinciale, e siamo già al lavoro per costituire gruppi e coordinamenti cittadini. La Lega ha bisogno di uomini e donne libere di disegnare e costruire il futuro del nostro martoriato territorio”.

“Esortandolo ad andare avanti sulla strada del cambiamento, forti del sostegno di numerosi uomini e donne libere, al commissario Calabretta ancora una volta ribadiamo la nostra stima personale e totale fiducia nel suo operato politico” concludono i due leghisti.