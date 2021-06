Estate. A Cariati spiagge a misura di bimbi

“Con il suo patrimonio di spiagge distribuite sui 13 chilometri di costa, Cariati si conferma a distanza di oltre 10 anni destinazione eco-sostenibile e di qualità privilegiata per le famiglie. È tra le 148 spiagge italiane e 18 calabresi a misura di bambino, dove sventola forte la Bandiera Verde.”

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco esprimendo soddisfazione per la conferma di un risultato che premia e qualifica l’impegno che l’Amministrazione Comunale continua a condividere con la comunità: investire nella tutela e nella promozione della sostenibilità ambientale.

“La Bandiera Verde – aggiunge il Primo Cittadino – rappresenta un valore aggiunto non solo per Cariati ma per le comunità dell’entroterra ad essa prossime. Con la sua cittadella medievale fortificata affacciata sull’azzurro dello jonio e sul borgo marinaro, Cariati, grazie alla sua posizione baricentrica, rappresenta un attrattore importante per l’intero territorio. Spiagge con spazi fra gli ombrelloni e acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori. Sono, questi, - conclude - alcuni dei requisiti delle spiagge a misura di babybagnanti sulla base dei quali i pediatri hanno stilato la classifica nazionale”.