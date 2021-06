Turismo. Siglato dal Gal Kroton un accordo una società immobiliare tedesca

Il Gal Kroton ha chiuso un accordo importante con una nota società immobiliare tedesca con sede a Norimberga la MC Immobilien.

L’accordo, che permette di portare in Calabria e soprattutto nel crotonese turisti tedeschi, olandesi e belgi, è stato sottoscritto anche grazie al prezioso supporto di Silvestro Parise amico del Gal Kroton.

Tutti i cittadini privati, Associazioni, Comuni ecc.. che hanno b&b, stanze e case da affittare per brevi e lunghi periodi in qualsiasi momento dell’anno – viene precisato in una nota - possono rivolgersi e comunicare la loro disponibilità al Gal Kroton con sede presso la Torre Aragonese di Melissa.

“Si tratta di un progetto turistico di promozione e di sviluppo territoriale, un buon investimento, un’opportunità – precisano dal Gal Kroton - che potrà contribuire allo sviluppo dell'indotto turistico su scala locale soprattutto per le nostre aree interne e per i nostri borghi”.