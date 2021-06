Estate al Parco Pitagora: arriva l’ok della Giunta crotonese

La Giunta Comunale di Crotone ha concesso il patrocinio alle iniziative che si terranno la prossima estate al Parco Pitagora. L’ok arriva alla proposta lanciata dell’assessore alle Politiche Giovanili Filly Pollinzi e dell’assessore alla Cultura Rachele Via.

Nella cornice di uno dei luoghi più suggestivi della città, gestito dal Consorzio Jobel, - si legge in una nota - si susseguiranno, per tutta l’estate, una serie di eventi che avranno come filo conduttore il ritorno graduale alla socialità attraverso attività culturali, di spettacolo, di intrattenimento.

Tra gli eventi di “Estate al Parco Pitagora” che vedono protagonisti associazioni culturali e del terzo settore “Summer invasion” a cura dell'Arci, l’ottava stagione concertistica “Incontri Musicali Mediterranei” la rassegna teatrale a cura del Teatro della Maruca e il “Moto Teatro Oscar” con testimonial e direttore artistico Giacomo Poretti. Eventi che – viene precisato nel comunicato - si terranno nel rispetto delle norme anticovid.

Oltre che al Parco Pitagora, in città sono previsti anche appuntamenti in altri quartieri per un coinvolgimento collettivo della comunità cittadina.

"Sosteniamo e condividiamo le iniziative che si muovono nel territorio per favorire il recupero di spazi collettivi di partecipazione sociale e culturale di cui abbiamo assolutamente necessità. Il concetto, come il metodo, considerata anche l'ottima organizzazione e il variegato cartellone che già lo scorso anno ha riempito l'estate crotonese, rappresenta certamente per l'amministrazione un punto di riferimento anche nell'ottica della programmazione delle politiche giovanili della città” dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Filly Pollinzi.

“Eventi di spessore culturale in un luogo ispirato alla storia della nostra città. Ed allo stesso tempo l’occasione di coinvolgimento di tante realtà che operano meritoriamente sul territorio così come è apprezzabile l’opportunità di portare anche nei quartieri eventi durante il periodo estivo” dichiara l’assessore alla Cultura Rachele Vial.