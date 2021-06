Soriano. Aggrediscono Carabinieri a un controllo: arrestati in due, uno è fratello assessore

Due persone sono finite in arresto a Soriano Calabro per un’aggressione avvenuta nei giorni scorsi ai danni di due carabinieri in servizio.

Si tratta di Salvatore Emmanuele, ritenuto esponente dell’omonimo clan, e Vincenzo Primerano, quest’ultimo fratello dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Soriano, Maria Teresa Primerano.

I FATTI

La vicenda si sarebbe svolta nella stessa cittadina del vibonese. I carabinieri, piazzati in posto di blocco, hanno fermato i due giovani e, constatata l’inosservanza della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di Salvatore Emmanuele, hanno annunciato che avrebbero proceduto a formalizzare l’arresto.

Da qui sarebbe partita una brutale aggressione nei confronti dei due operatori che hanno dovuto poi far ricorso alle cure mediche. In particolare, un militare ha riportato la frattura del setto nasale, mentre il collega una serie di contusioni.

Inevitabile l’arresto per i due presunti aggressori con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal giudice per poi concedere, su richiesta dell’avvocato Pamela Tassone, l’obbligo di firma alla Pg per gli stessi indagati.

Il Pm aveva invece chiesto la misura degli arresti domiciliari per entrambi.