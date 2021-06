Avverte malore in classe e crolla a terra: grave insegnante calabrese

Un’insegnante calabrese di 35 anni, in servizio Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, versa in gravi condizioni in seguito ad un malore avvertito in classe.

La donna, maestra di matematica, ieri mattina si era recata come ogni giorno a scuola ma all’improvviso è stata colta da un malessere.

Tra lo sgomento dei ragazzi e del personale scolastico, la giovane insegnante è crollata a terra ed è dovuto intervenire il personale del 118 per rianimarla.

La situazione, apparsa subito grave, ha richiesto l’intervento di un elisoccorso per il suo trasporto all’ospedale di Chieti. La donna è stata stabilizzata e ricoverata nel reparto di rianimazione ma le sue condizioni rimangono gravi.