Tragedia sfiorata a Cessaniti, nel vibonese, dove un 75enne si è ribaltato con il suo tratto mentre effettuava dei lavori in un fondo agricolo nella frazione di Favelloni.

Il malcapitato ha riportato gravi ferite per cui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.