Strongoli Marina. Al via il bando per i posti al mercato domenicale: come partecipare

L’assessorato alle attività produttive del Comune di Strongoli, retto dall’assessore Stefano Gallo, ha licenziato un bando per l’assegnazione di sessanta posteggi nel mercato settimanale domenicale che si terrà d’estate nella frazione Marina del popoloso comune del crotonese (QUI IL TESTO).



Il bando prevede l’assegnazione, in particolare, di 42 posti in via dei Legati Petelini e riservati a commercianti del settore sia alimentare che non, e altri 18 in Piazza Magna Grecia a disposizione in questo caso dei produttori agricoli e a Km zero.

Gli interessati all’assegnazione potranno avanzare domanda esclusivamente tramite il modello allegato allo stesso bando (QUI IL MODELLO).



L’istanza dovrà essere correlata con la ricevuta del pagamento dei diritti d’istruttoria, di 10 euro, versati sul conto corrente postale n. 12629895 intestato al Comune di Strongoli-Servizio Tesoreria, con annotazione della causale: «Tassa concorso per l’assegnazione di nr.60 posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale della domenica in Strongoli frazione Marina».

Inoltre, dovranno essere allegati una visura della Camera di Commercio aggiornata dell’impresa; una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione Antimafia (QUI); ed un documento di identità valido.

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e sull’albo pretorio comunale e fino al 10° giorno successivo a quella data. Qualora questo termine, che è perentorio, cada in un giorno festivo, sarà prorogato al primo giorno non festivo successivo.