Regionali, Magorno: “Siamo aperti a chi vuole sostenere il riscatto della Calabria”

"La mia candidatura vuole essere un'opportunità per valorizzare le eccellenze della Calabria, i tanti talenti presenti nella nostra regione e, soprattutto, per sostenere i più deboli. Ci sono battaglie come quelle sulla sanità o il sostegno agli imprenditori che hanno difficoltà ad accedere al credito che vanno ben oltre i recinti di destra e sinistra.” Lo dichiara il Senatore Ernesto Magorno, il candidato alla presidenza della Regione Calabria di Italia Viva.

“Il nostro progetto – aggiunge Magorno - è aperto a tutte quelle energie che vogliono dare una mano per il riscatto della nostra terra. È il momento di smetterla con logiche che non hanno più ragione di esistere e di dare prova che le istituzioni possono essere al servizio dei calabresi".