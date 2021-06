Covid. In Calabria i nuovi contagi restano a due cifre: +74 in 24 ore. Cinque i morti

La Calabria per il secondo giorno consecutivo non supera la soglia dei 100 nuovi positivi al Covid-19. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, nelle ultime 24 ore si sono registrati 74 nuovi contagi (ieri erano 54).

Se nella giornata di ieri il calo era riconducibile anche al numero dei tamponi effettuati, oggi i test effettuati sono più del doppio (+2.731) ma si registra comunque una diminuzione dei contagi rispetto alla scorsa settimana.

Guardando al dettaglio, oggi il numero più alto di casi si registra nella provincia di Cosenza (+28), seguono Catanzaro (+21), Reggio Calabria (+12), Crotone (+9) e Vibo Valentia con un solo nuovo positivo.

Nella nostra regione non si finisce però di contare morti da o peri il coronavirus. Nelle ultime ore sono 5 i decessi registrati, per un totale di 1.172 vittime da febbraio 2020.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registra ancora un costante calo. In particolare, nei reparti Covid si trovano 233 persone (-7) e mentre in terapia intensiva sono ricoverati 25 pazienti (-2).

In isolamento domiciliare si trovano invece 9.108 persone (-372). I guariti sono oggi 451 per un totale di 56.478.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali da inizio pandemia sono 22.515, mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 12. Attualmente i casi attivi sono 1.016: 62 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 934 in isolamento domiciliare. Sono invece 21.499 i casi chiusi: di cui 21.181 guariti, 318 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 28 , ma da inizio pandemia si sono ammalati in 22.324. Attualmente i casi attivi sono 6.643, di cui 63 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.546 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 15.681: 15.149 guariti, 532 deceduti

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 21, ma i casi totali confermati sono 9.967. Attualmente i casi attivi sono 1.091, di cui 25 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1049 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 8.876: 8.738 guariti, 138 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 9, ma da inizio pandemia le persone che si sono ammalate sono 6.413. Qui i casi attivi sono 345: 20 in reparto; 325 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.068: 5.974 guariti, 94 deceduti).

Nel Vibonese, che conta un solo nuovo positivo, le persone che hanno contratto il Covid sono 5.383. Attualmente i casi attivi sono 199, di cui 7 ricoverati, 192 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.184: 5.094 guariti, 90 deceduti.

Per quanto riguarda i dati delle persone provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il Covid-19 i casi attivi sono 62 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.