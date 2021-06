Petilia Policastro, marijuana in cucina e piante di canapa nel rustico: arrestato

Un cinquatanduenne di Petilia Policastro è stato tratto in arresto da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, a seguito di una perquisizione abitativa svolta nella giornata di ieri.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di detenzione ai fini di spaccio, è stato colto nuovamente in flagranza di reato.

Rinvenuti nella sua abitazione circa 300 grammi di marijuana, nascosti in cucina assieme ad un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Inoltre, in un rustico adiacente all’abitazione, l’uomo deteneva 3 piante di canapa indiana, alte all’incirca 30 centimetri.

Il tutto è stato sequestrato, e visti i precedenti specifici l’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.