Ricadi, costruiscono struttura abusiva sulla spiaggia: sequestrata

Nuovo sequestro parte dei militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Vibo Valentia, impegnati, visto l’arrivo della stagione estiva, in continui controlli lungo le coste volti al contrasto di fenomeni di abusivimo e di danno ambientale.

A finire sotto la lente dei militari torna nuovamente la spiaggia in località Grotticelle, nel comune di Ricadi, nello specifico un’area da poco “restituita alla pubblica fruizione tramite un’azione sinergica delle Amministrazioni Statali”.

Direttamente sulla spiaggia infatti è stata realizzata una struttura in legno, sorretta da pali e coperta da canne secche. Un baracchino realizzato senza certificazioni o autorizzazioni, realizzato per lo più in un’area sottoposto al vincolo paesaggistico-ambientale.

Immediato il sequestro penale della struttura. Per il proprietario è scattata una denuncia per aver realizzato opere entro il confine demaniale, per il deturpamento delle bellezze naturali e la violazione del decreto sulla tutela dei beni paesaggistici.