Pizzo, investe un ragazzo e scappa: individuato pirata della strada

Probabilmente pensava di averla fatta franca, ma grazie ai sistemi di videosorveglianza i Carabinieri di Pizzo sono risuciti a rintracciare un uomo che lo scorso venerdì ha investito un quindicenne per poi scappare senza prestare soccorso.

Si tratta di un cinquantottenne del posto, che con il suo autocarro aveva colpito il giovane che si trovava a bordo di uno scooter. Il fatto non è passato inosservato, al punto che diversi testimoni hanno fornito esaustive spiegazioni ai militari intervenuti per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.

L’uomo adesso risulta indagato per omissione di soccorso, mentre il giovane investito non ha riportato gravi ferite. Dopo un controllo presso il pronto soccorso, è risultato guaribile in una ventina di giorni.