Crotone, doppio sbarco nella notte: soccorsi 62 migranti

Nottata impegnativa per i soccorritori della Croce Rossa di Crotone, che sono stati coinvolti come di consueto nelle attività di soccorso e di coordinamento per ben due sbarchi avvenuti in meno di 12 ore, e che hanno interessato 62 migranti di nazionalità iraniana ed irachena.

Il primo sbarco, avvenuto attorno alle 21 di ieri sera, ha permesso di mettere in salvo 28 soggetti a bordo di un piccolo veliero, scortati all’interno del porto commerciale cittadino.Tra di loro, cinque sono minori.

Il secondo sbarco, invece, è avvenuto alle prime luci dell’alba, ed ha visto interessate 34 persone, tra cui una donna ed un bambino.

Tutti i migranti sono stati sottoposti a controlli anti covid da parte dell’Asp di Crotone, e non sarebbero emerse problematiche che ne richiedono la quarantena. Sarano ora trasferiti presso l’Hub Regionale di Sant’Anna.

GDF: IDENTIFICATI DUE TRAFFICANTI

Parla di "inattesa attività di contrasto dell'immigrazione clandestina" la Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che ha coordinato le operazioni in mare dopo aver individuato le imbarcazioni.

I due natanti, uno battente bandiera di comodo francese e l'altro bandiera turca, sarebbero partiti dalle coste della Turchia. Alla guida due uomini, uno di nazionalità turca ed uno di nazionalità ucraina, entrambi fermati come sospetti trafficanti.