Lamezia, si riunisce la coalizione a sostegno di Luigi de Magistris

Si sono riuniti nella giornata di ieri pomeriggio, presso la sede di Lamezia Bene Comune, le varie liste a sostegno della candidatura di Luigi de Magistris alle prossime elezioni regionali. Una riunione necessaria per coordinari in vista dell’appuntamento elettorale, che previsto per il prossimo autunno non dovrebbe più essere rimandato.

Presenti all’incontro i referenti di demA, Equità Territoriale, Primavera della Calabria, Un’altra Calabria è possibile, Calabria Resistente e Solidale, assieme ai movimenti vicini a Calo Tansi, ossia Calabria Libera, Calabria Pulita ed Il Sud.

Durante l'assemblea si è discusso di sanità, lavoro, giustizia sociale e lotta alle disuguaglianze recovery fund, infrastrutture e servizi, ambiente, giovani, autonomia differenziata, registrando grande intesa e consapevolezza sulla necessità di intervenire su questi temi con coraggio e competenza.

Punto di discussione non di minore importanza quello che riguarda il ritiro di Nicola Irto dalla competizione elettorale, che “ha reso palesi molte delle criticità più volte evidenziate dai componenti della coalizione rispetto all'attuale situazione del centrosinistra calabrese e confermato la necessità di una rivoluzione politica capace di coinvolgere tutte le forze sane”.