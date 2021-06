Covid, Spirlì firma le nuove linee guida per la ripartenza

Nella serata di ieri il presidente facente funzione Nino Spirlì ha firmato l’ordinanza numero 40, che contiene un corposo aggiornamento delle linee guida per la ripresa delle attività economiche sul territorio regionale. Lineee guida di natura economica e sociale, stabile con un’ordinanza del Ministero della Salute lo scorso 29 maggio.

Queste riguardano lo svolgimento delle cerimonie civili e religiose, che saranno possibili a partire dal 15 giungo a patto di rimanere in zona gialla o di passare in zona bianca, fermo restando il rispetto delle regole anti contagio e l’utilizzo di mascherine e distanziamento.

Aggiornato il protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento dei contagi sul posto di lavoro, così come nel corso di attività formative e ricreative. Definito, infine, l’utilizzo del green pass: questo dovrà essere richiesto dal diretto interessato, e non potrà sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza come il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igienizzazione.