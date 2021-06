Lamezia, incidente allo svincolo autostradale: soccorsa e ricoverata donna incinta

Ancora da chiarire le dinamiche di un incidente avvenuto questa mattina presso lo svincolo autostradale di Lamezia Terme, in direzione sud, che ha visto coinvolte un’autovettura ed un camper. Incidente che ha causato il ribaltamento del caravan, che viaggiava con quattro persone a bordo tra cui una donna incinta.

Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che sono intervenuti per soccorrere i passeggeri rimasti bloccati all’interno del camper. Illesi, invece, gli occupanti della vettura.

La donna è stata affidata al personale sanitario del 118, e si è reso necessario il trasporto in ospedale per le cure necessarie. Sul posto, giunta anche la Polizia Stradale per la messa in sicurezza ed il personale dell’Anas, che sta operando per garantire la normale viabilità stradale.