CBD: infiorescenze ed olio, a cosa servono e le controindicazioni

Il CBD è un cannabinoide, il secondo più importante della marijuana. Il primo è senza dubbio il THC. Se da una parte condividono il fatto di essere entrambi cannabinoidi della stessa pianta, dall'altra invece hanno effetti totalmente opposti sul corpo umano.

Un cannabinoide è una sostanza chimica attiva che reagisce con i recettori del corpo. Il THC produce effetti psicotropi, il CBD ha lo scopo di ridurre questi effetti sulla mente umana. Ecco perché nella marijuana tradizionale, quella illegale, le percentuali di THC e di CBD presenti nella pianta la rendono più o meno "forte".

Nel caso della marijuana legale è stato tolto dal prodotto il THC. Ciò significa che assumendo l'olio o le infiorescenze andiamo semplicemente a ottenere i benefici del CBD, il quale ha diversi effetti benefici sull'organismo.

Ci sono però altre cose che differenziano il THC dal CBD. Il primo è considerato una droga leggera a tutti gli effetti, il secondo no perché non ha effetti psicoattivi. Il THC può creare dipendenza, il CBD no. Inoltre, secondo gli studi condotti fino a oggi, il CBD non è tossico ma anzi, offre una serie di benefici che adesso vediamo.

Olio di CBD o infiorescenze?

Sappiamo che si può comprare canapa Light su TheWeedZard.com . Prima di procedere con l’acquisto però bisogna riflettere se è meglio comprare le infiorescenze oppure l’olio di CBD.

Le infiorescenze sono, come dice il nome stesso, i fiori della pianta di marijuana light. Chi è abituato a fumare le sigarette o era consumatore di marijuana tradizionale, potrebbe scegliere di comprarle e fumarle. In questo caso però c’è da considerare che i danni della combustione possono essere notevoli sull’organismo.

Altrimenti le infiorescenze possono essere utilizzate per esempio in cucina, per creare dolci o torte salate. La marijuana può essere aggiunta nei biscotti, oppure può essere usata sola o in combinazione di altre piante per la realizzazione di tisane.

E’ possibile scegliere tra un gran numero di varietà di infiorescenze di marijuana light. Alcune con più o meno CBD, alcune volte pensate per uno scopo specifico piuttosto che un altro.

L’olio di CBD invece si trova in gocce, all’interno di una boccetta di vetro scuro che protegge il contenuto e il pratico contagocce. La percentuale di CBD all’interno può variare dal 5 al 30% senza problemi. Però non è mai puro e viene diluito in un olio vettore commestibile, di solito l’olio di oliva. Si può usare direttamente sotto la lingua, oppure in bevute o ricette.

A cosa serve il CBD: quali sono i benefici più importanti

Vediamo velocemente quali sono i benefici più importanti del CBD: