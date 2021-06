Consigli originali per aperitivi estivi sulle terrazze italiane

Le terrazze durante la bella stagione diventano le grandi protagoniste della nostra casa, perché tornano ad essere vissute per molte ore. Nello specifico, le terrazze possono diventare il luogo perfetto per organizzare un buon aperitivo home made; oggi scopriremo insieme alcuni consigli originali su come farlo.

Allestimento della terrazza e scelta degli accessori

Quando si parla di allestire una terrazza per organizzare un aperitivo, di certo non mancano valide opzioni per renderla vivibile e accattivante, dati i molteplici tipi di arredi e accessori esistenti.

Si può fare riferimento, ad esempio, al montaggio di un gazebo, possibilmente robusto e in grado di resistere anche alle raffiche di vento più forti, per non parlare degli affascinanti divani da scegliere in pallet con i cuscini.

Naturalmente ogni complemento d’arredo dev’essere in grado di resistere alle intemperie e al clima avverso: dunque è necessario che materiali come il legno siano stati precedentemente trattati con vernici apposite, e che i rivestimenti siano in tessuto impermeabile.

Altre chicche da aggiungere alla lista? Le luci LED per creare un’atmosfera soft, ma senza per questo sprecare energia. A tal proposito, per non esagerare con i consumi energetici e per continuare a godere della terrazza per tutto il periodo estivo e oltre, è possibile valutare alcune offerte vantaggiose, come le tariffe luce di Wekiwi , che permettono di ridurre i costi in bolletta. Unendo tutti questi fattori, dunque, è possibile allestire al meglio la terrazza della propria casa e vestirla a festa, rendendola perfetta per ospitare un gustoso e frizzante aperitivo insieme agli amici di una vita, ancor meglio se in una giornata di sole.

Migliori abbinamenti food e beverage per aperitivi estivi

Risolto il problema dell’arredo e dell’allestimento dello spazio esterno, bisogna affrontare anche la preparazione di un menù adatto per l’occasione, dunque gustoso ma al tempo stesso leggero. Quali sono i migliori abbinamenti food & beverage per gli aperitivi estivi? Non potremmo non citare le bruschette e i classici finger food, veloci da gustare, come nel caso degli spiedini arricchiti da pomodorini e foglioline di basilico.

Per quanto riguarda il condimento delle bruschette, non ci sono regole da seguire; via libera alle vostre salse preferite!

L’elenco continua sia per i più golosi che per gli amanti del salato, includendo dolcetti estivi dal sapore fresco, come sorbetto e granite al limone, ed altre opzioni evergreen, come le pizzette, grandi protagoniste anche in estate.

Per quanto concerne il beverage, si consigliano cocktail aromatizzati e rinfrescanti, come il mojito o lo spritz, insieme ai cocktail analcolici alla frutta per gli astemi.

In conclusione, a chi ha la fortuna di possedere una terrazza, si consiglia di sbizzarrirsi nella scelta del suo allestimento per godersi un meraviglioso aperitivo estivo in compagnia!