Anziana travolta da un mezzo dei rifiuti a Rosarno: inutili i soccorsi

Tragica morte stamani a Rosarno per un’anziana del posto. La donna, di 81 anni, si trovava davanti alla chiesa Maria Santissima Addolorata quando sarebbe stata urtata da un mezzo della raccolta rifiuti dell’azienda Sea che effettuava una manovra in retromarcia.

L’anziana, caduta attera, è stata prontamente soccorsa ma è morta poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia di Gioia Tauro, i Carabinieri e la polizia locale per gli accertamenti del caso.

L’autocompattatore coinvolto è stato sequestrato mentre sul cadavere della donna sarà effettuata l’autopsia per stabilire se è stato l’urto a provocare il decesso.