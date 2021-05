Tragico scontro sull’A2 tra Lamezia e Pizzo, auto va a fuoco: un morto e un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo, tra Lamezia Terme e Pizzo.

Per cause in corso di accertamento due veicoli, un furgone Citroen ed una Fiat Punto con a bordo due persone, si sono scontrati. Gli occupanti dell’auto sono stati estratti da alcuni automobilisti in transito e successivamente la vettura ha preso fuoco.

L’impatto è stato fatale per uno degli occupanti dell’auto, un 56enne di Platania (P.A. le sue iniziali). Una persona ferita in modo grave è stata prima stabilizzata dai sanitari del 118 arrivati sul posto, e poi è stata trasportata in un ospedale con l’eliambulanza. Il conducente e il passeggero del furgone sono rimasti illesi.

Ancora in corso di accertamento le dinamiche ma, dalle prime indiscrezioni, è emerso che la macchina abbia sbattuto contro un guardrail per poi prendere fuoco.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo che, arrivati con due mezzi e un’autobotte, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area, la Polizia Stradale e il personale Anas. Al momento il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Fisciano.

(ultimo aggiornamento 18:31)