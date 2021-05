Scontro tra auto sull’A2 tra Lamezia e Pizzo, un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato sull’A2 autostrada del Mediterraneo tra Lamezia Terme e Pizzo. Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati.

L’impatto è stato fatale per una delle persone presenti nell’auto. ancora in corso di accertamento le dinamiche ma, dalle prime indiscrezioni è emerso che una macchina ha sbattuto contro un guardrail e ha preso fuoco.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, la Polizia Stradale e il personale Anas. Al momento il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Fisciano.