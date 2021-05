Regionali. Ritiro Irto, Letta (Pd): “Piena fiducia” e giovedì manda Boccia in Calabria

Enrico Letta

Prova a ricucire lo strappo con Nicola Irto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. Ha infatti deciso di inviare in Calabria Francesco Boccia, responsabile enti locali, con il tentativo di trovare un punto di incontro.

Irto ha infatti deciso di ritirare la propria candidatura alla presidenza della Regione Calabria (QUI) e Letta ha ribadito il proprio appoggio a Irto in un’intervista a Radio Immagina: “Confermo la fiducia in Nicola Irto, che avevamo individuato, che avevo confermato come nostra punta di diamante”.

Il leader Dem ha quindi accennato alle discussioni per “allargare la coalizione, stavamo discutendo sulle primarie, voglio confermare la fiducia a Irto, nei prossimi giorni ne parleremo, manderò giovedì in Calabria il responsabile enti locali Boccia per arrivare a una decisione in questa settimana, la decisione deve essere quella di ridare speranza ai calabresi”.