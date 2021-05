Passo indietro di Irto, De Magistris tende la mano agli iscritti del Pd: “Venite con noi”

Luigi De Magistris

Tende la mano “alle donne e agli uomini che non si sono compromessi” del Partito democratico il candidato alla presidenza della Regione Luigi De Magistris.

E lo fa dopo l’annuncio del candidato Pd Nicola Irto di voler ritirare la candidatura a presidente della Regione (QUI). Così il sindaco di Napoli ha scritto un breve comunicato stampa nel quale invita le persone che non sono compromesse “con il sistema di venire con noi per rompere il sistema e costruire il buon governo”.

“Noi non facciamo campagna elettorale sugli altri partiti, perché noi dobbiamo conquistare le calabresi e i calabresi, ma quando il fino a poco tempo fa segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti afferma che il suo partito pensa più alle poltrone che agli interessi del Paese e quando il candidato alla presidenza della regione Calabria per il PD dice che il partito è in mano ai feudi, qualche problemino evidentemente esiste da quelle parti”, ha scritto De Magistris.