Covid in Calabria: brusco calo di contagi (+57), ma con meno tamponi

Brusco calo di contagi in Calabria dove nel bollettino di oggi, lunedì 31 maggio, sono stati registrati 57 nuovi positivi e due decessi. Ma sono stati 1.284 i tamponi effettuati, quasi la metà rispetto a ieri quando i casi sono stati 139 (QUI).



Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria, dove i nuovi positivi sono 50, segue Cosenza con 7 casi, mentre Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone non hanno registrato alcun caso.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 66.932, mentre i decessi totali sono 1.167. I guariti sono in tutto 56.027 (+316), gli attuali positivi sono 9.738.

Calano i pazienti in isolamento domiciliare, dato che nelle ultime 24 ore le persone che non necessitano di cure in ospedale sono -258, per un totale di 9.481. Cala anche il numero di ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 240 persone (-7), mentre in terapia si trovano 17 pazienti.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 22.503, ma i positivi sono oggi sono 50. Attualmente i casi attivi sono 1.141, di cui 61 ricoveri a Reggio Calabria, 16 a Gioia Tauro (-1); 7 in terapia intensiva (+1); 1.057 in isolamento domiciliare (-50). I casi chiusi sono 21.362, di cui 21.046 guariti (+100); 316 deceduti.

Nel Cosentino dove i nuovi positivi sono 7, i casi totali sono 22.296. Attualmente i casi attivi sono 6.744, di cui 67 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 7 ad Acri, 3 a Cetraro (-1); 6 in terapia intensiva; 6.641 in isolamento domiciliare (-43). I casi chiusi sono 15.552, di cui 15.023 guariti (+50); 529 deceduti (+1).

Nel Catanzarese dove non si registrano nuovi positivi, il totale dei casi si attesta a quota: 9.946. Attualmente i casi attivi sono 1.146, di cui 25 ricoveri a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 7 al Mater Domini; 4 in terapia intensiva (-1); 1.104 in isolamento domiciliare (-78). I casi chiusi sono 8.800, di cui 8.662 guariti (+78); 138 deceduti (+1).

Nel Crotonese, a quota 0 di nuovi positivi, i casi totali sono 6.404. Attualmente i casi attivi sono 442, di cui 20 ricoveri; 422 in isolamento domiciliare (-75). I casi chiusi sono 5.962, di cui 5.868 guariti (+75); 94 deceduti.

Nel Vibonese non ci sono nuovi casi, ma il totale è 5.382. Attualmente i casi attivi sono 206, di cui 8 ricoveri (-1); 198 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 5.176, di cui 5.086 guariti (+13); 90 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 di persone provenienti da altra regione o stato attualmente i casi attivi sono 59 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.