Consorzi di bonifica, incontro con la sottosegretaria Nesci

Al via il monitoraggio per capire lo stato dell’arte di progetti dei consorzi di bonifica e gli investimenti degli enti. È la proposta emersa nel corso dell’incontro tra l’Anbi Calabria, che riunisce i Consorzi di Gestione e tutela delle acque irrigue, e Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud.

L’Anbi Calabria, rappresentata dal vice-presidente Fabio Borrello e dal direttore Antonio Rotella hanno rappresentato all’esponente la capacità progettuale che hanno i Consorzi di Bonifica calabresi sia per il territorio che per gli agricoltori. “Una progettualità cantierabile che tende verso un'agricoltura più sostenibile e la valorizzazione della risorsa e del risparmio idrico. La salvaguardia idrogeologica, insieme al miglioramento dell'irrigazione, rappresentano le sfide che i Consorzi vogliono vincere caratterizzandosi sempre di più per il servizio specifico che rendono all’agricoltura come contadini dell’acqua”, hanno detto i rappresentanti.

“I Consorzi hanno pianificato, anche alla luce dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale e del Fondo Sviluppo e Coesione, che hanno permesso di fare esperienza progetti per riproporli, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un impegno per la Calabria – è stato ribadito – per l’efficientamento della Rete Idraulica che, attraverso investimenti, oltre ad un servizio all’agricoltura di qualità, potrà garantire oltre 20mila posti di lavoro. E’ necessario anche – hanno proseguito i dirigenti di ANBI Calabria - aumentare la capacità di trattenere l’acqua di pioggia, realizzando nuovi invasi, ma anche efficientando e completando quelli esistenti”.