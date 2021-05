Sbarchi. Soccorsi nelle acque della Locride oltre 200 migranti

Un peschereccio carico di migranti è stato intercettato dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica a qualche miglia di distanza dalla costa della Locride. Sull’imbarcazione, lunga 25 metri, viaggiavano circa duecento persone, tra cui diverse donne e bambini piccoli.

I migranti, che hanno viaggiato in condizioni critiche per lo spazio angusto, sono stati prontamente soccorsi dagli uomini della Guardia Costiera e trasferiti su diverse motovedette per il successivo trasporto verso il porto di Roccella Ionica.