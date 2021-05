Conclusi i Campionati Italiani di scherma: buoni i risultati degli atleti calabresi

Si sono tenuti a Cassino, dal 26 al 30 maggio, i Campionati Italiani Assoluti di scherma a cui quest'anno hanno partecipato nove atleti calabresi.

Il risultato migliore è stato riportato a casa dalla veterana del gruppo, Alessandra Lucchino del Circolo Scherma Lametino - già campionessa mondiale di sciabola - che ha ottenuto il 25° posto di una gara combattuta sin dai gironi. Nella stessa specialità altri due atleti lametini: Lorenza Tarsitano chiude la sua gara al 81° posto, mentre fra gli uomini, l'esordiente Angelo Pujia - che era il più giovane atleta di tutta la competizione - ottiene il 90° posto finale.

Hanno esordito in categoria anche Chiara Cosentino dell'Accademia della Scherma Reggio Calabria che è arrivata 92^ nella gara di fioretto e 149^ in quella di spada, e Giuseppe Bruno della Platania Scherma, che ha superato i gironi della gara di fioretto e terminato la sua gara al 95° posto nella diretta contro uno dei big in gara, Damiano Rosatelli. Nel complesso, tutti gli esordienti calabresi hanno fatto una buona prestazione.

Sempre nel fioretto maschile ha partecipato anche Paolo Bruno del Club Scherma Cosenza - alla fine 132° - la cui gara è segnata dall'essere stato sorteggiato in un girone impossibile, insieme al campione olimpico di Londra 2012 Andrea Baldini e al campione delle Universiadi di Napoli 2019 Guillaume Bianchi.

Nella spada maschile infine, si sono fermati ai gironi Antonio Zupi del Club Scherma Cosenza 170° e Daniele Bilotta dell'Accademia della Scherma Calabrese 172°, entrambi a pochissime stoccate dalla qualificazione nel tabellone principale.

La scherma calabrese concluderà la stagione agonistica 2020/21 con un Trofeo a coppie miste che si terrà domenica 13 giugno a Pianopoli.