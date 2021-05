Catanzaro. Rissa tra minori al sabato sera: uno finisce in ospedale

Un ragazzino è finito in ospedale con un trauma cranico a seguito di una rissa scoppiata nella serata di sabato scorso in via Mario Greco a Catanzaro.

Secondo quanto si è appreso, protagonisti della lite sarebbero stati tre giovanissimi, tutti minorenni, che dalla discussione verbale sarebbero passati alle mani. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Questura di Catanzaro che ha diviso i tre ragazzi e uno di questi è finito in ospedale.

La lite sarebbe esplosa per futili motivi e la Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona per ricostruire i fatti.