Calcio a 5, la Polisportiva Futura ad un passo dalla promozione

C’è solo un match che separa la Polisportiva Futura dall’accesso alla finale dei playoff contro il Benevento. Match che varrà la promozione in serie A2, alla quale la società di Motta San Giovanni punta ad accedere.

Dopo la vittoria nella partita contro l’Itria Futball Club di Brindisi, c’è attesa adesso per le due partite contro il Benevento, in programma per il 12 ed il 19 giugno prossimo. Partite che varranno l’accesso alla finale dei playoff: con i suoi 57 punti la squadra si posiziona subito sotto al Catanzaro, in testa con 59 punti.