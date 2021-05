Covid. Il bollettino: calano i contagi (+139) e le vittime (+1)

Sembra continuare il trend positivo sull’andamento del coronavirus in Calabria. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, in 24 ore si sono registrati 139 nuovi contagi ed un solo decesso.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+62), seguita da quelle di Catanzaro (+27), di Cosenza (+23), di Vibo Valentia (+18) e di Crotone (+9). Sono stati 866.229 i tamponi eseguiti su un totale di 796.316 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.453 (+62) e così distribuiti: casi attivi 1.191 (61 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 6 in terapia intensiva; 1.107 in isolamento domiciliare); 21.262 i casi chiusi (20.946 guariti, 316 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.946 (+27) casi attivi sono 1.225 (25 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.182 in isolamento domiciliare); 8.721 i casi chiusi (8.584 guariti, 137 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.289 (+23): casi attivi 6.788 (66 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano; 7 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.684 in isolamento domiciliare); 15.501 i casi chiusi (14.973 guariti, 528 deceduti).

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.382 (+18) e gli attivi sono 219 (9 ricoverati, 210 in isolamento domiciliare); 5.163 i casi chiusi (5.073 guariti, 90 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati sono 6.690 (+9), gli attivi sono 517 (20 in reparto; 497 in isolamento domiciliare); 5.887 i casi chiusi (5.793 guariti, 94 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 59 casi attivi e 342 casi chiusi, tutti guariti.