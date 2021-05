Campagna di iscrizioni, la Lega torna in piazza: Gazebo anche in Calabria

“La grande partecipazione di militanti, simpatizzanti e gente comune al nostro gazebo ha simboleggiato la ripresa in grande stile del confronto pubblico, componente fondamentale della politica della Lega”. È quanto afferma in una nota il deputato Domenico Furgiuele, che commenta positivamente la ripresa dell’attività politica della Lega nelle piazze italiane.

“Noi, quest'oggi, abbiamo voluto lanciare, nel rispetto più assoluto dei protocolli anticovid, un messaggio di ripresa del confronto politico sulla esigenza di rilanciare il Made in Italy, partendo dall'impiego razionale delle risorse europee, le quali devono essere un'occasione di ricostruzione storica del nostro Paese così fortemente penalizzato dalla pandemia” continua l’esponente leghista, spiegando che proprio sul tema del Made in Italy la Lega si sta “battendo con determinazione per l'alleggerimento della burocrazia, per un fisco più giusto e per spingere concretamente il nostro tessuto imprenditoriale verso la ripresa”.