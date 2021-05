Inchiesta Helios, a processo Castorina e Nucera

Antonino Castorina

Antonino Castorina, ex consigliere metropolitano e capogruppo dem; e Giovanni Nucera, già consigliere regionale ed esponente provinciale reggino del Pd, sono stati rinviati a giudizio.

A loro si aggiungono anche Francesco Antonio Purrone e Giglio Genovese, dipendenti della Avr Spa.

Gli imputati, che andranno a processo il prossimo 18 ottobre, sono indagati a seguito dell’inchiesta Helios (LEGGI). Le accuse mosse a vario titolo sono tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.

Per l’accusa il gruppo avrebbe esercitato delle “pressioni” nei confronti dei vertici dell’azienda per ottenere assunzioni o privilegi a favore di alcuni dipendenti dell’Avr. I dipendenti in cambio avrebbero promesso voti nelle competizioni elettorali della città.

Nel mirino degli investigatori sono inoltre finiti i tentativi delle cosche di infiltrarsi nell’Avr, azienda che, per gli investigatori, avrebbe “concesso assunzioni di soggetti sponsorizzati dalla politica e affidato lavori a ditte gradite dalla criminalità organizzata”.

A febbraio il procuratore Giovanni Bombardieri e i sostituti Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Alessandro Moffa hanno chiesto l’archiviazione delle accuse per gli altri indagati che erano accusati di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.

Tra questi l’assessore regionale Domenica Catalfamo (QUI), l’ex vicesindaco di Reggio Calabria, oggi consigliere comunale, Armando Neri, gli assessori comunali Giovanni Muraca e Rocco Albanese, il consigliere Filippo Quartuccio e l’ex sindaco di Taurianova, Fabio Scionti (LEGGI).