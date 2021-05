Operazione Artemide, chiesto rinvio a giudizio per Scura e Urbani

Rinvio a giudizio per Massimo Scura, ex commissario ad acta per l’attuazione le Piano di rientro alla Sanità, Andrea Urbani, ex sub-commissario dei dirigenti veterinari, per Achille Straticò, Gianluca Grandinetti, Fabio Arigoni, Pasquale Turno, Maurizio Nastasio, dirigenti del servizio veterinario.

I giudici hanno infatti chiesto il processo per le persone indagate a vario titolo di abuso d’ufficio e tentato abuso d’ufficio (QUI). L’udienza preliminare a carico degli indagati si terrà il 23 settembre.

Scura e Urbani sono accusati di aver procurato illecitamente un ingiusto vantaggio economico ad Arigoni, Grandinetti, Anastasio e Straticò, tutti membri della task force per la medicina veterinaria. In questo modo ex commissario ed ex sub-commissario avrebbero permesso ai membri della task force di percepire indebitamente somme a titolo di indennità forfettarie per prestazioni aggiuntive settimanali e rimborsi chilometrici per uso del mezzo proprio.

A seguito della firma di alcuni provvedimenti Scura e Urbani avrebbero fatto liquidare ad Arigoni somme per un totale di 90mila euro; a favore di Grandinetti sarebbero stati liquidati 64mila euro; per Anastatio le somme liquidate sarebbero state 20mila euro e sono invece 23mila euro le somme liquidate a Straticò. Sempre secondo l’accusa, l’ex commissario e l’ex sub-commissario avrebbero tentato inoltre di fare percepire somme anche nei confronti di Pasquale Turno, dirigente coordinatore della Task force veterinaria. I due, per l’accusa, non sarebbero tuttavia riusciti a far liquidare le a seguito della decisione dell’ente di appartenenza di non dare corso al procedimento.