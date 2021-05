Reggio. Lite degenera in aggressione, uomo finisce accoltellato

Una lite degenerata prima in aggressione e, poi, anche in un accoltellamento. È successo in questo tardo pomeriggio in piazza Sant’Agostino a Reggio Calabria dove gli agenti delle volanti sono intervenuti per sedare gli animi di un gruppo di rumeni.

Una persona è rimasta ferita ma, stando alle prime informazioni, non verserebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato difatti colpito con un coltello.

Dopo l’aggressione il malcapitato è stato curato dai sanitari, mentre il presunto accoltellatore è stato già identificato e portato negli uffici della Questura.