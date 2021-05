Traversata dello Stretto in moto, tentativo fallito per Luca Colombo

Non è riuscito l’attraversamento dello Stretto di Messina in moto. Dopo la partenza Luca Colombo ha incontrato difficoltà a 500 metri dalla riva.

La ruota posteriore è infatti andata in cavitazione. Il mezzo, sostenuto a galla da un pallone autogonfiabile, è stato sommerso, per questo motivo dovranno essere sostituiti olio, candele e filtro dell'aria.

“Nella vita a volte si vince, altre volte si impara e non dobbiamo dimenticare che ogni errore ci avvicina al nostro obiettivo. Non sono abbattuto - ha concluso - mi sento invece carico di una gran voglia di riprovare, questa avventura non finisce qua”, ha detto il pilota.