Covid in Calabria, 177 nuovi casi e 2 decessi

Sono 177 i nuovi positivi in e sono due i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Un leggero aumento dunque rispetto ai dati del bollettino di ieri, quando i nuovi casi erano 105. (QUI)

È la provincia di Cosenza a registrare più positivi con i suoi 67casi, seguono Reggio Calabria (+47), Vibo Valenti (+31), Catanzaro (+27), Crotone (+5). Dati emersi dai 3.229 tamponi effettuati e processati.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 66.736, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 1.164.

Sono 127 i guariti dell’ultima giornata per un totale di 55.450 di persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19, mentre gli attuali positivi sono in tutto 10.122. Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie, viso il calo di 10 posti letto nei reparti ordinari per 250 persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano 18 pazienti, mentre in isolamento domiciliare ci sono 9.854 (+58) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 22.391, i casi delle ultime 24 ore sono 47. Attualmente i casi attivi sono 1.235, di cui 62 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 19 a Gioia Tauro (-8); 6 in terapia intensiva; 1.146 in isolamento domiciliare (-19). I casi chiusi sono 21.156, di cui 20.840 guariti (+72); 316 deceduti.

Nel Cosentino dove i nuovi positivi sono 67, da inizio pandemia si sono ammalati in 22.266. Attualmente i casi attivi sono 6.879, di cui 67 ricoveri a Cosenza, 18 a Rossano, 7 ad Acri, 4 a Cetraro (-11); 7 in terapia intensiva (+1); 6.772 in isolamento domiciliare (+70). I casi chiusi sono 15.387, di cui 14.860 guariti; 527 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 27, ma da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 9.919. Attualmente i nuovi casi sono 1.198, di cui 24 ricoveri a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 7 al Mater Domini (+3); 5 in terapia intensiva (-1); 1.156 in isolamento domiciliare (+24). I casi chiusi sono 8.721, di cui 8.584 guariti; 137 deceduti (+1).

Nel Crotonese dove i nuovi casi sono 5 i casi totali si attestano a 5.681. Attualmente i casi attivi sono 534, di cui 21 ricoveri; 513 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 5.861, di cui 5.767 guariti (+37); 94 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 31, ma i casi totali di Covid-19 sono 5.364. Attualmente i casi attivi sono 217. Di cui 9 ricoveri (-2); 208 in isolamento domiciliare (+15). I casi chiusi sono 5.147, di cui 5.057 guariti (+18); 90 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 provenienti da altra regione o stato estero i casi attivi sono 59 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.