Omicidio Mezzatesta, chiesto l’ergastolo per l’insospettabile killer del Catanzarese

Ergastolo per Marco Grillo. È stato il pm Pasquale Mandolfino ha chiedere difatti il carcere a vita, ai giudici della Corte d’Assise di Catanzaro, per il 37enne accusato di aver ucciso, la mattina del 24 giugno 2017, Gregorio Mezzatesta, di Soveria Mannelli (QUI).



L’uomo, dipendente delle Ferrovie della Calabria, è stato ammazzato nella sua auto in sosta davanti la sede catanzarese dell’azienda.

Mezzatesta, per gli inquirenti, sarebbe stato ucciso per una vendetta trasversale in quanto fratello di Domenico, condannato a 20 anni per il duplice delitto del bar del Reventino, che risale al gennaio 2013 (QUI).



In questa occasione Domenico Mezzatesta (con il concorso del figlio Giovanni) avrebbe ammazzato Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio, due giovani lametini.

Gallo, oltre al delitto del dipendente delle Ferrovie della Calabria, è in carcere anche per altri due delitti.