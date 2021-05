Controlli nella Piana di Gioria Tauro: un arresto e una denuncia

Oltre 400 i soggetti e 200 i veicoli controllati, una persona arrestata, una denunciata e circa 20 sanzioni amministrative contestate per mancato rispetto delle norme del Codice della Strada. È questo il bilancio dell’attività di controllo che ha visto impegnati nella Piana di Gioia Tauro oltre 100 i militari.

In particolare, gli uomini dell’Arma hanno arrestato un 38enne di Rizziconi, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di pena emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile del reato di produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi a Campo Calabro nel 2013: dovrà scontare la pena residua di 1 anno e 3 mesi di reclusione.

I militari della Sezione Radiomobile di Gioia Tauro, invece, all’atto di un controllo su strada, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne del posto, per guida in stato di ebbrezza.