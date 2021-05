Beccato con 8 kg di droga nell’auto: arrestato 64enne calabrese a Catania

Nascondeva otto kg di stupefacente nell’auto il “corriere della droga” arrestato in Sicilia dalla squadra mobile di Catania.



L’uomo, un 64enne calabrese, viaggiava verso la città etnea a bordo di una Fiat Punto.

Fermato per un controllo, i poliziotti siculi hanno appurato che il veicolo nascondeva un doppio fondo che a sua volta conteneva la droga, suddivisa in otto panetti da un chilo ciascuno. L’uomo è stato dichiarato in arresto ed è finito in carcere.

Secondo gli investigatori, la droga – una volta finita sulle piazze di spaccio catanesi - avrebbe fruttato illeciti profitti per oltre un milione di euro.