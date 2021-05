Regionali. Il Sindaco Magorno è il candidato alla presidenza di Italia Viva

Ernesto Magorno

Il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, è il candidato alla presidenza della Regione Calabria di Italia Viva.

“Italia Viva sarà in campo alle prossime elezioni regionali con una sua lista e un candidato a Presidente. Puntiamo sul Senatore Ernesto Magorno, un Sindaco che rappresenta un esempio virtuoso di buona amministrazione”. Così il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato annuncia la candidatura del primo cittadino del comune cosentino alle prossime elezioni regionali.

“La Calabria ha uno straordinario patrimonio di ottimi sindaci e amministratori locali e del con il loro lavoro che si può costruire un futuro migliore”, ha aggiunto Rosato che è giunto in Calabria in questi giorni per incontrare i segretari provinciali del partito di Matteo Renzi.

Rosato ha incontrato a Vibo Valentia il Senatore Magorno che non si è tirato in dietro alla candidatura ed ha detto: “La Calabria è una regione ricca di eccellenze, di patrimoni da valorizzare. È per questo che scendo in campo come candidato presidente con Italia Viva”.

Lo stesso Magorno ha precisato: “Serve un sindaco calabrese che agisca per donare un futuro diverso alla nostra regione, un futuro che abbia come bussola la legalità”.